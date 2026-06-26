Кот д`Ивоар се справи с тима на Кюрасао, побеждавайки само с 2:0 в последния си мач от група "Е“ на Световното първенство.

С успеха, който е втори в групата, африканците намериха място в елиминациите на турнира.

Нападателят на Виляреал Никола Пепе бе героят за Кот д`Ивоар. Той вкара по веднъж във всяко от полувремената.

Тимът на Кот д`Ивоар пое инициативата от самото начало и Пепе вкара още в 7-ата минута. Асистенцията бе Ян Диоманде. Нападателят на Р.Б. Лайпциг намери перфектно Пепе във вътрешността на пеналтерията на Кюрасао, който вкара топката в долния десен ъгъл.

Отборът на Кот д`Ивоар продължи да търси още голове, като стигна до втория чак в 64-ата минута.

Ибрахима Сангаре намери Пепе сам в наказателното поле на Кюрасао и играчът на Виляреал нямаше проблем да удвои аванса на тима си с удар в горния ляв ъгъл на вратата на Елой Ром.

Кюрасао остава на последното място в групата с 1 спечелена точка.

Третото място е за тима на Еквадор, който чака също място на плейофите. Победителят е тима на Германия.