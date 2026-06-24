Ботев Пловдив осъществи трансферен удар. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, "жълто-черните“ привлякоха в редиците си атакуващия футболист Георги Миланов. Той подписа договор с "канарчетата“ за две години, с опция за удължаване.

Георги Миланов е роден на 19 февруари 1992 година и има богат опит както в българското първенство, така и в чужбина. През 2012 година е избран за Футболист №1 на България.

В кариерата си Миланов е 2-кратен шампион на Русия с ЦСКА Москва, 2-кратен шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата на Унгария с МОЛ Види и носител на Купата на България с Левски София.

Атакуващият футболист има 54 мача за мъжкия национален отбор на България. За последно Миланов игра за румънския Динамо Букурещ, където записа общо 94 мача.

Георги Миланов избра да носи фланелката с номер 17 в Ботев.

"Радвам се да бъда част от този велик клуб. Само Ботев", заяви новото попълнение на "канарите".