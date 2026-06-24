С 12 медала се прибраха гимнастичките на клуб "Диана“ (Пловдив) от турнира "Кюстендилско лято“. В надпреварата в "Града на черешите“ се включиха 350 състезателки от 20 клуба. Пловдивският клуб се представи с 14 момичета, които спечелиха 5 златни, 4 сребърни и 3 бронзови медала.

Ето как се представиха пловдивчанки:

1. Симона Милкова – кат. Мини 2020, 1-во място, без уред

2. Патриция Трънкова – кат. Мини 2019, 4-то място, без уред

3. Дария Юрукова – кат. Мини 2019, 4-то място, без уред

4. Ева Станчева – кат. Мини 2019, 5-то място, без уред

5. София Ситина – кат. Мини 2019, 4-то място, без уред

6. Вихра Вангова – кат. Мини 2018, 7-мо място, без уред

7. Рая Спасова – ДМВ до 9 год, 2-ро място без уред

8. Сияна Павлова – ДМВ 2014, 1-во място в многобоя, 1-во място на бухалки, 2-ро място на топка

ГАЛЕРИЯ: 12 медала за грациите на клуб Диана (Пловдив) от турнира "Кюстендилско лято" ‹ ›

9. Анастасия Лапшина – ДМВ 2014, 3-то място на бухалки

10. Катрин Раамат – ДМВ кат. С, 1-во място на бухалки

11. Никол Смилова – ДМВ кат. С, 2-ро място на бухалки

12. Ивана Вълкова – ДМВ 2013, 3-то място в многобоя, 2-ро място на бухалки

13. Ния Вълкова – ДМВ 2013, 3-то място на топка

14. Николета Иванова – жени, 1-во място на бухалки

Следващият турнир на малките грации е на 11 и 12 юли в зала "СИЛА“ в Пловдив, където ще се проведе международният турнир за "Купа Диана“. Тази година в надпреварата има подадени заявки от седем държави, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.