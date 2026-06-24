Ботев Пловдив осъществи престижен трансфер, похвалиха се от "жълто-черния" клуб. Младият вратар на "канарчетата“ Мариян Боев подписа договор с белгийския Генк. Детайлите по контракта между двете страни остават конфиденциални, изрично уточниха от бул. "Източен" 10.

Мариян Боев е роден през 2008 година и през изминалия сезон бе част от формацията до 18 години на "жълто-черните“.

ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Мариян в един от най-утвърдените европейски клубове за развитие на млади вратари, завършва официалното съобщение на "жълто-черните".