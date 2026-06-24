Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на квалификациите на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

19-годишната пловдивчанка победи с 6:2, 6:4 представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки. Срещата продължи 70 минути.

За нашето момиче, което е №201 в световната ранглиста, това бе първа победа в квалификациите на турнир от Големия шлем. Талантливата пловдивчанка прави едва второто си участие в турнир от Големия шлем след дебюта й в пресявките на "Ролан Гарос" през май.

Елизара Янева стигна първа до пробив за 3:1, загуби подаването си за 3:2, но със серия от три поредни спечелени гейма взе първия сет с 6:2.

Пловдивчанката продължи да доминира и поведе с 2:0 във втората част, но допусна изравняване при 2:2. Националката спечели следващите три гейма, за да поведе с 5:2, загуби следващите два за 5:4, но след това стигна до нов пробив и от третия си мачбол триумфира с победата.

Във втория кръг на квалификациите Елизара Янева ще играе срещу 24-годишната Кейти Волинец (САЩ), която е №99 в световната ранглиста.