Ръководството на Ботев (Пловдив) показа най-новото попълнение в отбора. Това стана чрез снимка в официалната клубна страница във Фесбук. От терасата на хотел в центъра на града, който е собственост на финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов, бе направен любопитен кадър.

Въпросното ново попълнение е скрил лицето си със "Златна книга на спортен клуб Христо Ботев", докато пие кафе и сок. До тях на масата е оставена папка, в която най-вероятно е подписаният договор.

Най-вероятно става въпрос за бившия национал Георги Миланов. 34-годишният халф е свободен агент, като за последно игра в румънския Динамо Букурещ.

До момента Ботев привлече Богдан Костов, Асен Чандъров, Владимир Мендеш и Тимоти Ауани.