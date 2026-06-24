Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров изигра втори пореден силен мач и се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК "Локомотив" край градския стадион "Пловдив".

23-годишният Нестеров победи с 6:3, 6:3 шестия поставен в схемата Матео Мартино (Франция). Срещата продължи час и 25 минути.

Българинът поведе с два пробива и 5:2, допусна брейк в подаването си за 5:3, но след още един пробив в своя полза спечели първия сет с 6:3.

Нестеров продължи да доминира на корта и поведе с 5:0 във втората част. Националът пропусна два мачбола при 5:1 на свой сервис, но при 5:3 затвори мача на собствено подаване, реализирайки четвъртия си мачбол.

19-годишният Александър Василев приключи участието си в Пловдив

На четвъртфиналите Нестеров ще играе срещу победителя от мача между Томазо Компанучи (Италия) и Томаш Беркиета (Полша).

В същото време другият наш национал - Александър Василев, отпадна от надпреварата. 19-годишният талант загуби с 1:6, 5:7 от седмия поставен Сандро Коп (Австрия) след час и 56 минути игра.

Българинът допусна пробив още в първия гейм на мача, а след 1:2 загуби четири поредни гейма за крайното 1:6 в първия сет. Александър Василев изостана с 0:2 в началото на втората част, но успя да изравни при 2:2. Срещата вървеше гейм за гейм до 5:5, след което националът загуби два поредни гейма и след 5:7 отпадна от надпреварата на сингъл.