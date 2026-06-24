Швейцария победи Канада след 2:1 в последната им среща от група "В" на Мондиал 2026. Тя бе на стадион "БК Плейс" във Ванкувър.

Рубен Варгас откри за "кръстоносците" в 46-ата минута след пас на Йохан Манзамби. Именно той удвои в 57-ата, когато бе намерен от Брийл Ембоколо. Промис Олуатоби Еманюъл Дейвид оформи крайния резултат в 76-ата минута чрез докосване на Нейтън Салиба.

Канада: Максим Крепу, Алистар Джонстън, Люк де Фужероле, Дерек Корнелиус, Ричи Ларйеа, Матю Чониер, Нейтън Салиба, Кайл Ларин, Джонатан Дейвид, Тайон Бучанан, Али Ахмед

Швейцария: Грегор Кобел, Нико Елведи, Мануел Аканджи, Рикардо Родригес, Лука Жакез, Ремо Фрьолер, Йохан Манзамби, Гранит Джака, Джибрил Соу, Брийл Ембоколо, Рубен Варгас

Швейцария ще срещне втория в група "А", който ще е най-вероятно Южна Корея. Вторият от "В" - Канада ще има за противник на 1/16-финалите Мексико, който е начело в "А".