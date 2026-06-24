Босна/Херцеговина взе превес с 3:1 срещу Катар в последен мач за двата състава от група "В". Той бе на стадион "Люмен Фийлд", Сиатъл.

След 27 минути босненците имаха 5 удара, два от които в очертанията, ала без сериозни опасности. В същото време азиатците нямаха никакви положения. Две минути по-късно Иван Башич намери свободния Керим Алайбегович, който пое кълбото, дриблира няколко метра и с топошен шут с десния крак опъна мрежата в левия ѝ ъгъл. 5 минути по-късно Един Джеко засече от воле центриране от лявото крило, топката рикошира в Султан Албраки и влетя във вратата неспасяемо. В 39-ата минута Джеко се отскубна от засадата и напредна мощно, ала изстрелът му по земя намери левия страничен стълб. Капитанът Хасан Алхаидос се възползва в 42-ата минута от неразбория в наказателното поле на Босна и Херцеговина, остана непокрит и Едмилсон Жуниор му подаде за 2:1. В третата минута от добавеното време на първата част Катар можеше да изравни, но Педро Мигел чукна дясната греда. Ермин Махмич сложи точка на спора в 80-ата минута.

Босна/Херцеговина: Никола Василий, Сеад Колашинац, Никола Катич, Стйепан Раделяч, Ариан Малич, Иван Башич, Иван Суняч, Ермедин Демирович, Един Джеко, Керим Алайбегович, Есмир Байрактаревич

Катар: Махмуд Абунада, Педро Мигел, Иса Лайе, Джасим Габер, Буалем Коки, Султан Албраки, Карим Будиаф, Ахмед Фати, Едмилсон Жуниор, Хасан Алхаидос, Акрам Афиф

Босна и Херцеговина може да продължи към директните елиминации като един от 8-те трети най-добри в груповата фаза, но още не е ясно дали и срещу кого. Когато се изиграят двубоите от всички групи и се оформи подреждането на най-добрите трети в групите, тогава европейските ще научат съдбата си и дали със сигурност продължават към 1/16-финалите.