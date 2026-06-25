Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева отпадна във втория кръг на квалификациите на Откритото първенство на Великобритания по тенис - "Уимбълдън". 19-годишната пловдивчанка отстъпи с 1:6, 4:6 пред 24-годишната Кейти Волинец (САЩ).

Американката е №99 в световната ранглиста, което е със 102 места по-напред от класирането на Елизара. Двубоят продължи 71 минути.

Янева спечели първия гейм в мача, но загуби следващите шест за 1:6 в първия сет. Нашето момиче изостана с 0:3 във втората част, но след това значително подобри играта си и успя да обърне резултата до 4:3 в своя полза след пробив. За съжаление, Елизара Янева не успя да задържи преднината си и загуби три поредни гейма, а с това и срещата.

Елизара Янева, която е №201 в световната ранглиста, постигна първата си победа в квалификациите на турнир от Големия шлем. За талантливата пловдивчанка това беше второ участие в турнир от Големия шлем след дебюта й в квалификациите на "Ролан Гарос" през май.