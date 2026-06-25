Мексико завърши по перфектен начин участието си в груповата фаза на Световното първенство, след като победи Чехия с 3:0 в последния мач за двата отбора. Успехът донесе на един от домакините на турнира първото място в групата с пълен актив от девет точки.

Първото полувреме премина в равностойна игра, като и двата тима създадоха положения, но не успяха да стигнат до попадение.

Най-добрата възможност за Чехия се откри още в 8-ата минута, когато Денис Вишински стреля от добра позиция в наказателното поле, но топката премина покрай лявата греда.

Четири минути по-късно Мексико поиска дузпа, след като Гийермо Мартинес падна в наказателното поле след съприкосновение със защитник, но съдията прецени, че няма основания да посочи бялата точка.

След почивката мексиканците повишиха оборотите и откриха резултата в 55-ата минута. Матео Чавес Гарсия демонстрира отлична индивидуална техника, преодоля няколко съперници и завърши атаката с прецизен удар в долния ляв ъгъл за 1:0.

Само шест минути по-късно Чехия допусна нова грешка в отбрана, от която се възползва Хулиан Киньонес. Нападателят се озова на чиста позиция и без колебание прати топката в мрежата за 2:0.

В 78-ата минута зрителите станаха свидетели на специален момент, след като легендарният вратар Гийермо Очоа се появи в игра. Това бе неговият 153-и мач с екипа на националния отбор на Мексико.

В добавеното време на срещата Алваро Фидалго оформи крайното класическо 3:0.

С победата мексиканците завършиха груповата фаза с три победи от три мача и девет точки, докато Чехия приключи участието си на турнира.