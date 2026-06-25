Бразилия победи Шотландия с 3:0 в последния мач за двата отбора от група "С" на Световното първенство през 2026 година и си гарантира първото място в крайното класиране. "Селесао“ завърши с актив от седем точки, колкото има и Мароко, но с по-добра голова разлика.

Южноамериканците поведоха още в 7-ата минута след груба грешка в отбраната на шотландците. От ситуацията се възползва Винисиус Жуниор, който остана очи в очи с вратаря и хладнокръвно реализира за 1:0.

Бразилците продължиха да доминират и в 22-ата минута отново пратиха топката в мрежата чрез Винисиус. Попадението обаче бе отменено след намеса на ВАР заради нарушение на нападателя в хода на атаката.

След отменения гол Шотландия успя да изравни играта за известен период, но не създаде достатъчно опасности пред вратата на съперника.

В добавеното време на първата част Бразилия нанесе нов удар. Бруно Гимараеш центрира прецизно в наказателното поле, а Винисиус Жуниор се разписа с удар с глава отблизо за 2:0.

След почивката петкратните световни шампиони отново поеха контрола върху събитията на терена и в 60-ата минута стигнаха до трети гол. Матеуш Куня демонстрира отличен усет в наказателното поле, овладя подаване на Гимараеш и с удар от движение в долния десен ъгъл направи резултата класически.

Шотландците имаха няколко добри възможности до края на срещата, включително и чрез Скот Мактоминей, но така и не успяха да стигнат до почетно попадение.

В 76-ата минута зрителите на стадиона приветстваха бурно завръщането на Неймар, който се появи в игра от резервната скамейка на мястото на Матеуш Куня.

С успеха Бразилия завърши на върха в група "С" със седем точки. Шотландия остана на третото място с три и запази минимални надежди да продължи към елиминациите като един от най-добрите трети отбори.