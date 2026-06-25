Истински футболен спектакъл с шест гола предоставиха играчите на Мароко и Хаити в Атланта. Тимът от Северна Африка победи с 4:2 и си осигури второто място в група "C", a островитяните напускат шампионата.

В осмата минута от мача футболистите на Хаити имаха възможност за обстрел на вратата на Мароко от пряк свободен удар, но Белегард стреля високо над напречната греда. В 10-та минута, обаче, Лени Жозеф попари Мароко и откри резултата след рикошет в наказателното поле на Мароко за 0:1.

Отлична възможност за изравняване на резултата бе пропусната в 30-та минута, след като вратарят на Хаити спаси два последователни удара при атака на Мароко.

Натискът на "червените“ продължи и в 39-та минута след центриране отляво Хакими донесе изравнителният гол за Мароко - 1:1. Радостта им, обаче, не трая дълго. В 43-та минута Уилсон Исидор разстреля със страхотен диагонален удар вратаря на Мароко Боно и Хаити отново поведе с 1:2.

Обратите не свършиха до тук! В първата минута от добавеното време на първото полувреме Исмаел Сайбари изравни за два на два.

Мароко продължи да търси победата и през второто полувреме, като натискът даде резултат в 78-та минута, когато Суфиан Рахими се разписа за 3:2. В 89-та минута Ясин затвърди преднината на Мароко с 4:2, въпреки че се наложи попадението му да бъде преразгледано със системата VAR.

Така Мароко заема второто място в групата си, като начело е Бразилия с еднакъв точков състав, но с по-добра голова разлика.