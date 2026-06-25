Люта битка за второто място в група "А“ проведоха отборите на Южна Африка и Южна Корея, но в крайна сметка победител в двубоя се оказаха южноафриканците със скромното 1:0.

През първото полувреме двата отбора не успяха да си отбележат гол. Ким Мин-Дже засече центриране и стреля с глава към левия ъгъл, но един от защитниците блокира опита му още в 3-ата минута. В осмата минута Кангин Лий пропусна златна възможност за Южна Корея, като остана непокрит и стреля силно към вратата, но ударът му мина встрани от гредата.

В 30-ата минута Евидънс Макгопа от Южна Африка пое отбита топка в наказателното поле и отправи хубав удар по трева в средата. Вратарят Ким Сюнггю обаче плонжира по впечатляващ начин, за да спре топката.

Развитието на интригата дойде през второто полувреме, когато в 63-та минута Южна Африка поведе в резултата след гол на Масеко. Треньорите и на двата отбора извършиха смени, като южнокорейците продължиха с опитите да изравнят резултата. Играта се запази в центъра на терена, като имаше размяна и на жълти картони за нарушения.

В 85-та минута Южна Корея имаше възможност да изпълни корнер, но защитниците избиха топката далеч от полето на Ронвен Уилямс. Най-добрата си възможност южнокорейците пропуснаха в третата минута от добавеното време на мача, когато центриране в наказателното поле попадна в ръцете на вратаря, вместо на главата на Джин Сеоб Парк.

Така за първи път в своята история отборът на Южна Африка ще участва в преките елиминации на Световно първенство.