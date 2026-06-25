Левски (Карлово) уточни всичките си приятелски срещи по време на лятната подготовка за новия сезон в Трета лига - Югоизточна група. Тимът ще проведе първо занимание в сряда, 1 юли, от 18 часа.

Първата приятелска среща на карловци ще бъде срещу изпадналия от елита Берое (Стара Загора). Двубоят е на 8 юли, сряда, от 18:00 часа.

Седмица по-късно тимът ще срещне дубъла на Локомотив (Пловдив), а след още три дни го чака сблъсък и с Ботев II (Пловдив). За 22 юли е планирана контрола с Атлетик (Куклен), след което остават двубои срещу Марица (Милево) и Марица (Пловдив).

Последният приятелски мач ще бъде на 1 август, седмица преди старта на новия шампионат. Във всички срещи Левски ще бъде гост заради ремонтните дейности на стадион "Васил Левски“.

По-рано днес от клуба подадоха необходимата заявка за участие в Югоизточната Трета лига за сезон 2026/27 и дадоха съгласието си за промяната в регламента на шампионата. Според него победителите в Югоизточната и Югозападната Трета лига печелят промоция за Втора лига, а първенците на Североизток и Северозапад ще играят бараж.

Освен това всеки тим от третото ниво на футбола у нас ще бъде длъжен да има на терена по двама футболисти, родени след 1 януари 2005 година на терена, както и един, роден след 01.01.2003 г.

Списък с контролите на Левски (Карлово) от предсезонната подготовка:

08.07 – Берое – Левски

15.07 – Локо II (Пд) – Левски

18.07 – Ботев II (Пд) – Левски

22.07 – Атлетик (Куклен) – Левски

25.07 – Марица (Милево) – Левски

01.08 – Марица (Пд) – Левски