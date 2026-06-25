Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички прояви около вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, показа първи кадри от документалния филм "Пловдивския любимец на 100“. Режисьор на лентата е известният "черно-бял" привърженик Илиян Джевелеков.

Пловдивчани ще могат да видят ексклузивно кадри от филма по време на грандиозния концерт на Античния театър на 29 юни (понеделник) от 21,00 часа.

"Аз не виждам друга публика в България, която да е толкова отдадена и толкова да обича футболистите си! Това е един феномен", заявява капитанът, лидер и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондация "100 години Локомотив Пловдив":

100 години история. 100 години любов. 100 години Локомотив Пловдив.

Специално за всички присъстващи ще бъдат ексклузивно показани първи кадри от документалния филм "Пловдивския любимец на 100“ - мащабна 100-минутна продукция, разказваща историята на Локомотив Пловдив така, както никога досега не е била разказвана.

Елате, за да отпразнуваме заедно един век гордост, битки, победи и безусловна любов към Локомотив!

Не пропускайте да станете част от това историческо събитие!

Място: Античен театър, Пловдив,

Начало 21.00 часа! Очакваме ви!

БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР - гр. Пловдив пл. “Стефан Стамболов" - Работно време: 9:00 ч. до 17:30 ч

МЕБЕЛЕН МАГАЗИН “ЯВОР" - гр. Пловдив, бул Асеновградско шосе 1 (Комплекс Томов Плаза, до зала “Колодрум") - Работно време: Понеделник до неделя - от 10:00 до 19:00 ч.

FastPay - бул. “6-ТИ СЕПТЕМВРИ" 153

FastPay - ул. “ЛАЗО ВОЙВОДА" 8