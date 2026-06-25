Кметът на Пловдив Костадин Димитров си припомни детството, когато навсякъде в града е имало бетонови тенис маси и те са били достъпни за всички желаещи да играят този вид спорт. Реакцията на градоначалника е свързана с кампанията на Общината да поставя нови и модерни маси за пинг-понг.

Димитров публикува в официалната си страница във Фейсбук любопитна снимка, към която написа следния текст:

Помня как имаше тенис маси навсякъде. Бяха бетонови и често поставяхме картони вместо мрежа. Топчето понякога отскачаше неправилно, но всички се научихме да играем тенис на маса.

Сега поставяме 20 тенис маси във всички райони. От същия вид поставихме в “Лаута" и издържаха изпитанието на времето. Само, моля, пазите ги!