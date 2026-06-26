Със сърцата игра тимът на Еквадор победи отбора на Германия на Ню Джърси Стейдиъм в Ню Йорк.

Още във втората минута страхотно взаимодействие между Лирой Сане и Флориан Вирц даде преднина за германците, след като Сане заби топката в долния десен ъгъл на вратата на Еквадор.

Отговорът не закъсня и в деветата минута Нилсон Ангуло със страхотен шут вкара топката зад Мануел Нойер за 1:1. Равенството се задържа през остатъка от първото полувреме.

Развръзката в мача дойде във втората част, след паузата за хидратация. В 78-та минута Гонсало Плата намери мрежата зад Кристиан Ноер след чудесен пас на Кевин Родригес и Еквадор поведе с 2:1.

Тимът успя да запази предимството си до края на мача и спечели, но остава на третото място в група “Е“. Германия продължава към директните елиминации като лидер в групата.