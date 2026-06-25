ПФК Ботев Пловдив показа как ежедневно се хранят футболистите по време на лагера им на клубната база в "Коматево". От "жълто-черния" клуб разпространиха любопитно видео от кухнята, показвайки изобилието от храни за представителния отбор.

"След интензивните тренировки е време за обяд на клубната база при шеф Илиев", гласи лаконичният текст към въпросните кадри.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че точно от една година за футболистите и треньорите от клуба отново се грижи един от най-добрите спортни готвачи в България - Шеф Михаил Илиев.

ГАЛЕРИЯ: Изобилие от храни по време на лагера на Ботев в "Коматево" ‹ Виж всички 14 снимки ›

Той е във футбола от над 20 години, като повече от 12 от тях изкара в любимия си Ботев. В кариерата си Шеф Михаил Илиев е работил с доказани родни специалисти като Христо Стоичков, Любослав Пенев и Станимир Стоилов. От близо 6 години Шеф Илиев е част и от националния отбор на България.