Днес (25 юни) рожден ден празнува легендарният футболист на Ботев (Пд) Костадин Костадинов. Той навършва 67 години. Играе цели 17 сезона с жълто-черния екип, като записва 439 официални срещи и 142 гола, като тези попадения го нареждат на второ място във вечната клубна ранглиста след Футболист №1 на Ботев за ХХ век Динко Дерменджиев - Чико.

Костадин Костадинов записва 16 мача и 3 гола в европейските клубни турнири, като едно от попаденията е реализираната дузпа при паметната победа над Байерн (Мюнхен) с 2:0. С националния отбор "Вълшебната 7-ца" има 46 двубоя с 8 отбелязани гола и участие на световното първенство в Мексико през 1986 година.

С "кaнарите" Костадинов печели Купата на Съветската армия, а освен това е вицешампион и четирикратен бронзов медалист. Два пъти печели Купата на България. През 1987/1988 играе за португалския Спортинг Брага, през 1989/1990 - за гръцкия Докса Драма.

Екипът на Plovdiv24.bg честити рождения ден на Костадин Костадинов, като му пожелава крепко здраве и още дълго време да се радва на победи на любимия си клуб.