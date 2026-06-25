Пловдивският депутат от 52-ото Народно събрание - Чило Попов, ще инициира среща с кмета на града Костадин Димитров относно бъдещето на футболен клуб Спартак. Това съобщи самият депутат чрез личния си профил във Фейсбук.

Попов бе категоричен, че е "твърдо решен да защитавам всеки сантиметър спортна инфраструктура и съоръжения в Пловдив от набези и апетити за присвояването й".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението, което изрази депутатът:

Какво се случва със Спартак Пловдив?

Забелязвам, че през последните дни темата за състоянието и развитието на Спартак Пловдив, тренировъчната база на мъжкия отбор и условията за работа на детско-юношеската школа предизвика много емоции и обществена чувствителност.

Смятам, че подобни въпроси заслужават спокоен и открит разговор, основан на факти, а не на противопоставяне. Затова ще инициирам среща с кмета на Пловдив, както и ресорния заместник кмет и с колегите ми общински съветници от "Да, България“, за да се запознаем в детайли със ситуацията и ако трябва да се търсят решения, които са в интерес на всички заинтересовани страни, както на клуба, така и на децата и младите хора, които спортуват.

Убеден съм, че бъдещето на спорта в Пловдив не трябва да бъде заложник на спорове и дрязги, а да бъде резултат от диалог, разум и дългосрочна визия.

Също така съм твърдо решен да защитавам всеки сантиметър спортна инфраструктура и съоръжения в Пловдив от набези и апетити за присвояването ѝ.

Футболът на Пловдив не е само Локомотив и Ботев!

Време е да обърнем повече внимание на грижите и нуждите и на Спартак и Марица!