Япония и Швеция не успяха да определят победител и завършиха наравно 1:1 в двубой от третия кръг от груповата фаза на Световното първенство в Северна Америка.

Тимовете си размениха по един бърз гол в началото на втората част.

Мачът бе от група "F“, в която са и съставите на Нидерландия и Тунис.

Със спечелената точка азиатците си гарантираха второто място в групата и място в плейофите на турнира. Швеция остана на третата позиция, като с 4-те си спечелени точки почти сигурно също ще е сред 1/16-финалистите.

Двата тима изиграха равностоен мач, като азиатците не успяха да се възползват от далеч по-сериозната подкрепа от трибуните, която имаха на стадиона в Арлингтън.

И в двата отбора бе направена по една смяна още през първата част.

Най-напред бранителят на Аталанта Исак Хиен бе заменен принудително от халфа Лукас Бергвал в 37-ата минута за отбора на Швеция.

Две минути по-късно терена напусна и Ко Итакура, а в игра се появи Шого Танигучи.

До почивката японците стигнаха до 2 точни удара към вратата на скандинавците, докато шведите се отчетоха само с един.

След почивката ситуацията не се промени, като азиатците бяха по-активния тим.

Нападателят на Селтик Даизен Маеда откри резултата в 56-ата минута. Той бе намерен перфектно в наказателното поле на Швеция от халфа на Айнтрахт (Франкфурт) Рицу Доан и технично прати топката в долния ляв ъгъл на вратата на Швеция.

В 62-ата минута нападателят на Нюкасъл Антони Еланга се възползва от неконцентрирана игра на японците в отбрана и възстанови равенството. Головият пас достави Виктор Гьокереш.

До края нови голове не паднаха, а в 88-ата минута шведите направиха нова принудителна смяна, след като Виктор Линдельоф се контузи. Александър Исак пропусна да донесе успеха на Швеция в края.

Равенството прати Япония на 1/16-финалите срещу Бразилия.