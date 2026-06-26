Локомотив Пловдив продължава подготовката си в домашни условия за новия сезон в Първа лига. До този момент черно-белите не са осъществили нито един входящ трансфер.

За сметка на това обаче към тренировките на представителния тим продължават да се присъединяват младоци от дублиращия отбор на Локомотив.

В последното занимание вчера взе участие юношата от втория отбор Константин Грахльов. Той се оказа осмият футболист, който получи доверие от наставника Душан Косич да поработи с мъжкия тим.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди него последователно бяха повикани още 7 от съотборниците му, които се готвят под ръководството на треньора Христо Телкийски.

Първи бяха вратарят Симеон Георгиев и защитниците Денис Кирашки, Радослав Палазов и Мерт Салим. След това към подготовката на Локомотив Пловдив се присъединиха Йоан Джелепов, Николай Димитров и Стефан Гочев.