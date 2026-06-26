Турция завърши участието си на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико с драматичен успех - 3:2 срещу един от домакините на Мондиал 2026 - американците.

Двубоят се игра на стадион "SoFi" в Ингълууд, САЩ пред пълен капацитет от 70 492 зрители.

Сблъсъкът

Мачът беше без особено значение с оглед факта, че южните ни съседи бяха елиминирани от надпреварата още при предходния си дуел в турнира, а САЩ си бяха подсигурили върха в тази група "D".

Срещата започна вихрено за домакините. Те отбелязаха един от най-бързите голове на световни първенства след като защитникът на шотландския Селтик Острин Тръсти се разписа още в 3-ата минута. Асистенцията беше на Себастиан Берхалтер. Звездата на Реал (Мадрид) Арда Гюлер изравни за турците в 10-ата минута. Головият пас даде Барис Йълмаз.

В 31-ата южните ни съседи стигнаха до обрат. Автор на попадението беше Йълмаз, а асистенцията бе на Оркун Кьокджю.

2:2 регистира Берхалтер в 49-ата минута. Американците можеха да стигнат и до краен успех чрез Кристиян Пулишич, който на три пъти бе близо до гол в средата на втората част. Победата и трите точки за Турция донесе влезлият като резерва в 88-ата минута Каан Айхан. Това се случи в самия край на 7-мнинутното продължение на мача.

Класиране

Въпреки успеха на Турция САЩ финишира на първо място в тази група "D" с 6 точки. Турция, които бяха считани от мнозина за скрит фаворит не само в този поток, но и като цяло на Мондиал 2026, си тръгват последни с 3 точки.