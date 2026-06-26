Парагвай и Австралия не излъчиха победител, завършвайки 0:0 в двубой от третия кръг от груповата фаза на Световното първенство по футбол в Северна Америка.

Мачът, който се изигра в Санта Клара, бе от група "D“ на състезанието, в която бяха и тимовете на Съединените щати и Турция.

Със спечелената точка австралийците си осигуриха второто място в групата и участие в плейофите.

Тимът на Парагвай остава на изчакване.

Южноамериканците завършиха трети заради по-лошата си голова разлика.

Отборът на Австралия бе по-активният в мача, като имаше игрово превъзходство и стигна до по-добрите възможности за откриване на резултата.

Най-добрата възможност до почивката пропусна Волпато в добавеното време. Като стражът на Парагвай Орландо Хил спаси.

Тимът на Парагвай записа само един удар към вратата на австралийците, който бе неточен.

През втората част доминацията на Австралия продължи, но гол така и не падна.

Парагвай добави на сметката си два точни удара към вратата на австралийците.