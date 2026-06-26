С новия си треньор Кириякос Георгиу, Спартак Пловдив гледа към новия сезон с амбиция за стабилност, развитие и по-силно представяне на терена. Това обявиха от клуба в официалния си сайт и представиха първо изявление на гръцкия специалист под формата на интервю.

Георгиу вече започна работа с тима и постави основите на подготовката за предстоящия сезон.

Г-н Георгиу, какво Ви убеди да приемете предизвикателството да застанете начело на Спартак Пловдив и какви са първите Ви впечатления от клуба?

Приех това предизвикателство, защото в разговорите с ръководството видях ясна идея за развитието на клуба, коректно отношение и амбиция Спартак Пловдив да върви напред. Стигнахме до общо разбиране за посоката и начина на работа. Първите ми впечатления са положителни. Има много неща, които трябва да подобрим, но има основа, върху която можем да надграждаме.

Имате богат опит в българския футбол както като помощник-треньор, така и като старши треньор. Какво от този опит смятате да пренесете в работата си със Спартак Пловдив?

Всички се учим, докато работим и докато сме в играта - понякога успешно, понякога не толкова. Важното е да продължаваме. Опитът ми показва, че успех има само там, където има съгласие, разбирателство, сериозен труд и дисциплина. В този ред на мисли, първото, което ще направя, е всички в клуба да подпишат нов вътрешен правилник, така че правилата да са ясни на всички, а второто е той да се спазва. Вече тече ремонт в съблекалнята. Стремя се да подобря условията и организацията, както и да повиша изискванията към футболистите.

Споменахте, че отборът разполага с добри футболисти и може да покаже ново лице. Как искате да изглежда Спартак Пловдив на терена под Ваше ръководство?

На Спартак не му отива последното класиране, особено когато са подсигурени условия и има добри футболисти. Искам да виждам отбор, който е организиран в двете фази на играта, владее топката и е агресивен и проактивен, когато топката не е в него. Отбор, който знае какво прави както с топката, така и без нея, и който се бори във всяка ситуация.

Спартак е клуб с традиции и силна фенска подкрепа. Какво е Вашето послание към "синьо-белите“ привърженици в началото на съвместния Ви път?

Единственото, което можем да обещаем, е сериозна работа всеки ден и уважение към клуба и неговите привърженици. Всички, които обичат клуба, трябва да уважават и подкрепят труда на футболистите и хората, които работят в него, и да бъдат опора в трудните моменти.

Какви са основните цели, които си поставяте за предстоящия сезон, и какво ще бъде най-важното за изграждането на успешен и конкурентоспособен отбор?

Първата ни цел е да изградим стабилен и конкурентоспособен отбор. Да подсигурим позитивна работна среда, да подобрим професионализма, организацията и дисциплината. Среда, в която всеки знае своята роля и нейната цена. Да създадем навици и игрови стил, спазвайки тактическите принципи. След тази основа, целта е победа във всеки мач.