Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички прояви около вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, загатна за нещо изключително. От организацията обявиха, че ще разкрият новина, която ще разтърси черно-бялата общност.

Това ще стане по време на грандиозния концерт на Античния театър, който е на 29 юни (понеделник) от 21,00 часа.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондация "100 години Локомотив Пловдив":

100 години история. 100 години страст. И една новина, която ще разтърси черно-бялата общност.

На концерта по случай 100-годишнината на Локомотив Пловдив ни очаква нещо специално. Нещо голямо. Нещо, за което ще се говори дълго.

Бъдете с нас и станете част от момента, в който ще бъде разкрита една сензационна новина, достойна за вековната история на клуба.

Очаквайте..

Най-доброто предстои!

Не пропускайте да станете част от това историческо събитие! Място: Античен театър, Пловдив, 29.06.2026 Начало 21.00 часа! Очакваме ви!

БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР - гр. Пловдив пл. "Стефан Стамболов" - Работно време: 9:00 ч. до 17:30 ч

МЕБЕЛЕН МАГАЗИН "ЯВОР" - гр. Пловдив, бул Асеновградско шосе 1 (Комплекс Томов Плаза, до зала "Колодрум") - Работно време: Понеделник до неделя - от 10:00 до 19:00 ч.

FastPay - бул. "6-ТИ СЕПТЕМВРИ" 153

FastPay - ул. "ЛАЗО ВОЙВОДА" 8