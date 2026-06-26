Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички прояви около вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, загатна за нещо изключително. От организацията обявиха, че ще разкрият новина, която ще разтърси черно-бялата общност.
Това ще стане по време на грандиозния концерт на Античния театър, който е на 29 юни (понеделник) от 21,00 часа.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондация "100 години Локомотив Пловдив":
100 години история. 100 години страст. И една новина, която ще разтърси черно-бялата общност.
На концерта по случай 100-годишнината на Локомотив Пловдив ни очаква нещо специално. Нещо голямо. Нещо, за което ще се говори дълго.
Бъдете с нас и станете част от момента, в който ще бъде разкрита една сензационна новина, достойна за вековната история на клуба.
Очаквайте..
Най-доброто предстои!
Не пропускайте да станете част от това историческо събитие! Място: Античен театър, Пловдив, 29.06.2026 Начало 21.00 часа! Очакваме ви!
БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР - гр. Пловдив пл. "Стефан Стамболов" - Работно време: 9:00 ч. до 17:30 ч
МЕБЕЛЕН МАГАЗИН "ЯВОР" - гр. Пловдив, бул Асеновградско шосе 1 (Комплекс Томов Плаза, до зала "Колодрум") - Работно време: Понеделник до неделя - от 10:00 до 19:00 ч.
FastPay - бул. "6-ТИ СЕПТЕМВРИ" 153
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