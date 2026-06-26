Ботев (Пловдив) победи Арда с 2:1 във втората си контрола от началото на подготовката. Спарингът се игра на централния терен на базата в "Коматево", където преди няколко дни "жълто-черните" разгромиха втородивизионния Спартак (Плевен) с 4:0.

Карлос Алгара (20) и Ифена Доргу (88) се разписаха за домакините, а Бирсент Карагарен вкара за гостите от дузпа в 58-ата минута.

Жълто-черните откриха резултата след много груба грешка на вратаря на гостите Анатолий Господинов. Капитанът на Арда увисна и се размина елементарно с топката при едно центриране от корнер, след което Карлос Алгара засече с глава на празна врата за 1:0.

В 37-ата минута Самуил Цонов изскочи сам срещу Господинов и шутира в гредата, но така или иначе страничният рефер бе вдигнал флага си за засада.

Гостите отговориха с опасен изстрел на Преслав Бачев, който бе отразен от вратаря Християн Славков.

Малко след началото на второто полувреме Бирсент Карагарен отправи шут от около 12-13 метра, но Славков отново се справи със ситуацията.

ГАЛЕРИЯ: Ботев - Арда (26/06/26) ‹ Виж всички 9 снимки ›

В 58-ата минута Лъчезар Котев изведе с пас по земя Бирсент Карагарен в наказателното поле. Нападателят финтира вратаря Славков, след което бе фаулиран от него и реферът логично отсъди дузпа. Тя бе реализирана от Бирсент Карагарен за 1:1.

Малко преди края Ботев реализира победното попадение. Това стана след пробив по десния фланг и центриране към точката за изпълнение на дузпа. Там Димитър Тонев отклони леко с пета към Ибафена Доргу и той на далечна греда шутира с левия крак в мрежата.

Ботев: Християн Славков, Никола Солдо, Никола Илиев, Асен Чандъров, Самуил Цонов, Карлос Алгара, Богдан Костов, Ивайло Видев, Карлос Меоти, Владимир Мендеш, Самуел Калу (Николай Пранджев, Педро Игор, Димитър Тонев, Доргу, Хайн, Видолов, Едсон, Симеон Петров, Уилямс, Анаячо - проби, Джон - проби).

Арда: Анатолий Господинов, Виктор Любенов, Атанас Кабов, Преслав Бачев, Симеон Василев, Вячеслав Велев, Мартин Паскалев, Борак Аканджи, Антонио Вутов, Лъчезар Котев, Бирсент Карагарен (Димитър Велковски).