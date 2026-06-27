Египет и Иран направиха 1:1 в последна среща и за двете селекции от група "G" на Световното първенство. Тя бе на стадион "Люмен Фийлд" в Сиатъл.

Халфът Махмуд Сабер откри за "фараоните" в 5-ата минута. Махди Тареми можеше да изравни в 11-ата от наказателен удар, но не успя да намери очертанията. 3 минути по-късно защитникът - Рамин Резаеян оформи крайния резултат. В 57-ата минута Мохамед Салах получи контузия и бе заменен от Зизо. Шоджа Халилзадех си помисли, че е донесъл успеха за иранците в третата минута от добавеното време, ала голът му бе отменен заради тънка засада с ВАР.

Египет: Уфа Шобеир, Мохамед Хани, Мохамед Абделмонем, Рами Рабия, Ахмед Абул-Фетух, Моханад Лашин, Мостафа Зико, Емам Ашур, Трезеге, Махмуд Сабер, Мохамед Салах

Иран: Алиреза Бейранванд, Рамин Резаеян, Хосеин Канаани, Шоджа Халилзадех, Али Немати, Милад Мохамади, Мохамад Горбани, Саман Годос, Саид Езатолахи, Мохамед Мохеби, Мехди Тареми

Египет завършва втори групата си с 5 точки и ще играе на 1/16-финалите срещу Австралия. Първият Белгия също е с толкова, но по-добра голова разлика. Иран ще трябва да изчака изиграването на всички мачове, защото Хърватия, Алжир и Конго още не са играли сред тези, които се борят да продължат напред като 8-те най-добри трети в груповата фаза.