Франция победи Норвегия с 4:1 в последен мач за двете държави от група "I" на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Срещата се проведе в Бостън, Съединените щати.

Селекционерът на "петлите" - Дидие Дешан, не бе на резервната скамейка, след като по-рано през седмицата се прибра до родината си, за да присъства на погребението на майка си. Наставленията на световните вицешампиони даваше неговият помощни Ги Стефан. Това по никакъв начин не попречи на французите да разпилеят втория състав на скандинавците. Наставникът на Норвегия - Столе Солбакен, смени 10 от титулярите си в последния мач.

В герой за Франция се превърна Усман Дембеле, който вкара три гола за своята държава още през първата част. Норвежците върнаха един гол при резултат 2:0 благодарение на Тело Аасгард. През второто полувреме Норвегия можеше да върне интригата, но Йорген Ларсен пропусна дузпа. Крайният резултат оформи Дезире Дуе в самия край на двубоя.

Така Франция зае първото място в крайното класиране с 9 точки и си осигури 1/16-финал срещу някой измежду отборите, които финишират на трета позиция. Норвегия е на втора позиция с 6 точки и в първия си мач от елиминациите ще се изправи срещу Кот д'Ивоар.