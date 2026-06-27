Сенегал победи Ирак с 5:0 в последен мач за двете държави от група "I" на Световното първенство в Мексико, САЩ и Канада. Срещата се проведе в Торонто, Канада.

Двубоят започна по чудесен начин за шампионите на Африка, които откриха резултата още в 4' благодарение на Хабиб Диара. Положението за азиатската държава се влоши в 13', когато Ребин Сулака бе изгонен с директен червен картон заради спиране на опасна атака на противниковия отбор.

През втората част играчите на Папе Тиау вдигнаха още повече оборотите, а численото им превъзходство даде нужния резултат. Сенегалците вкараха още 4 гола чрез Исмаила Сар и резервите Папе Гей на два пъти и Илиман Ндиайе.

По този начин "Лъвовете от Теранга" заеха заветното трето място в крайното класиране с 3 точки. Освен това, те си оправиха головата разлика и към този момент имат сериозен шанс да продължат напред към 1/16-финалите заради вече положителната си голова разлика.

Селекцията на Греъм Арнолд остава на последното 4-то място без спечелена точка и отпада от турнира.