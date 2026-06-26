Отборът на Ботев (Пловдив) ще приеме участника в турнира Лигата на конференциите - ФК Балкани (Косово), в третата си контрола от началото на подготовката за новия сезон. Спарингът ще се състои в събота (27 юни) от 20:00 часа на стадион "Христо Ботев“.

За феновете ще бъде достъпна само централната трибуна на стадиона, а вратите ще отворят в 19:00 часа, съобщиха от "жълто-черния" клуб.

Привържениците ще могат да се насладят на разнообразни храни и напитки в сектор "А“. След края на мача старши треньорът Станислав Генчев ще даде пресконференция за представителите на медиите, допълниха от ПФК Ботев.