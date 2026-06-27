Белгия завърши по впечатляващ начин участието си в груповата фаза на Световното първенство по футбол, след като разгроми Нова Зеландия с 5:1 във Ванкувър и финишира на първото място в група "G".

Белгийците събраха равен брой точки с Египет, но оглавиха класирането благодарение на по-добрата си голова разлика. Така "червените дяволи" се класираха за 1/16-финалите, където ще срещнат най-добрия трети отбор от групите A, E, H, I или J. Нова Зеландия приключи участието си в турнира на последното място в групата си.

В 21-ата минута Белгия получи дузпа, но след преглед с ВАР наказателният удар беше отменен. Все пак европейците поведоха в 28-ата минута, когато Леандро Тросар се възползва от разбъркване в наказателното поле и откри резултата.

След почивката белгийците окончателно пречупиха съперника си. Тросар реализира второто си попадение в 50-ата минута, а Кевин де Бройне покачи на 3:0 в 66-ата.

Нова Зеландия стигна до почетен гол чрез Илайджа Джъст в 84-ата минута, но само две по-късно Ромелу Лукаку възстанови аванса от три попадения. В добавеното време Алексис Салемакерс оформи крайното 5:1.

С убедителния успех Белгия си осигури първото място в групата и ще очаква съперника си в елиминационната фаза на Мондиал 2026.