Дебютантът на Световното по футбол Кабо Верде сензационно продължава напред към директните елиминации, след като завърши на второ място в група “H". Това стана след равенство 0:0 в мача срещу Саудитска Арабия, която отпада от турнира.

Първото полувреме започне нервно, като още не бяха изминали 10 минути, а Сауд Абдулхамид от саудитците и Вагнер Пина от Кабо Верде получиха жълти картони.

В 22-та минута островитяните имаха възможност да поведат в резултата, но ударът на Уили Семедо беше спасен от вратаря на Саудитска Арабия. Като цяло по-активни и атакуващи бяха футболистите на Кабо Верде, като на няколко пъти създаваха опасни ситуации пред вратата на Мохамед Аловаис. Въпреки това първите 45 минути завършиха без отбелязан гол.

През втората половина на мача натискът на островитяните продължи, като в 49 и 50-та минута Монтейро и Ленини имаха възможност да стрелят към вратата на Саудитска Арабия, но без успех.

В 75-та минута трибуните в Хюстън избухнаха в очакване на първо попадение, но вратарят на саудитците направи страхотно спасяване на удара от Ларос Дуарте.

Най-чистата възможност за Саудитска Арабия беше във втората минута на добавеното време, но ударът на Ал Хамдан попадна точно във вратаря на Кабо Верде.

Нулевото равенство се запази до края на срещата. Така играчите на Кабо Верде ще се изправят срещу действащия шампион Аржентина на преките елиминации.