Испания надигра с 1:0 Уругвай в последен двубой от група "Н" на Мондиал 2026. Той бе на стадион "Акрон" в Гуадалахара.

В 41-ата минута Алекс Баена прокара топката между краката на Гийермо Варела с рикошет, тя тупна и мина през ръцете на стража - Фернандо Муслера за 1:0. На почивката селекционерът на "урусите" - Марсело Биелса смени вратаря си и вкара Серхио Рочет. В 86-ата минута Феран Торес се отскубна сам срещу вратата, но удари напречната греда. Агустин Канобио получи директен червен картон в продължението на втората част за поредно грубо нарушение от южноамериканците, което ескалира.

Уругвай: Фернандо Муслера, Себастиан Касарес, Гийермо Варела, Матиас Оливера, Мануел Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Валверде, Агустин Канобио, Макси Араухо, Хуан Мануел Санабриа, Дарвин Нунес

Испания: Унай Симон, Маркос Йоренте, Аймерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурея, Микел Мерино, Алекс Баена, Родри, Педри, Ламин Ямал, Микел Оярсабал

На 1/16-финалите испанците имат 63 % вероятност да премерят сили срещу Австрия. Уругвай отпада от Световното първенство.