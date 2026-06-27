Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички прояви около вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, изнесе важна информация за зрителите, които ще присъстват на грандиозния концерт на Античния театър. Той ще започне в понеделник (29 юни) точно в 21,00 часа, а организаторите обещават проявата да се помни дълги години.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондация "100 години Локомотив Пловдив":

ВАЖНО: АНТИЧНИЯТ ТЕАТЪР НИ ОЧАКВА!

Понеделник, 29 юни | Начало: 21:00 ч.

Античен театър - Пловдив

Как да влезеш:

ВХОДОВЕ - отворени от 20:00 ч.:

Влизането е организирано през два входа от страната на Пловдивската митрополия, като единият ще е обозначен за официалните гости. Третият вход е от горната страна на Античния театър, откъм Музикалното училище. Следвай указателите и нашите доброволци!

НУЖНА ТИ Е ПОМОЩ?

Из целия театър ще намериш хора от екипа на фондацията, облечени в тениски с обозначени сектори - обърни се към тях при нужда.

Секторите и редовете са ясно маркирани, за да намериш лесно своето място.

МОЛБА ОТ НАС - ЗАЕМИ МЯСТОТО СИ ДО 20:40ч.!

Тази вечер на сцената ще се наредят официални гости, изненади и моменти, за които ще говорим цял живот. Програмата е плътна и искаме тя да стартира точно в 21:00 ч. - за теб, за нас, за всички.

ЕЛА НАВРЕМЕ!

ВХОД ЗА ХОРА С ДВИГАТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

В понеделник на входа на Античния театър откъм Музикалната академия ще бъде осигурена рампа за достъп за възрастни хора, както и хора с намалена подвижност.

Паркирането в зоната е ограничено - ела по-рано или използвай алтернативен транспорт. Планирай пристигането си с резерв от време!

Сто години черно-бяла история, сто години гордост, сто години Локомотив.

Тази вечер Античният театър ще се превърне в сцената на нашия живот. Нека я преживеем ЗАЕДНО - така, както само ние умеем!