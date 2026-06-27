Ботев Пловдив ще срещне ФК Балкани в третата си контрола от лятната подготовка. Двубоят е тази вечер от 20:00 часа на стадион "Христо Ботев“.

Отборът е базиран в Сухарека (Косово) и е основан през 1947 година. Клубът влиза в историята на местния футбол, след като през 2022 година става първият косовски клуб, достигнал до груповата фаза на европейските клубни турнири.

В последните години ФК Балкани е сред най-успешните клубове в Косово. Отборът е трикратен шампион на страната (2021/22, 2022/23 и 2023/24), носител на Купата на Косово през 2023/24 и победител в Суперкупата на Косово през 2022/23 и 2023/24.

През сезон 2025/26 отборът завършва на третото място в крайното класиране, само на точка зад втория ФК Малишева. С бронзовите медали ФК Балкани печели право на участие в Лигата на конференциите.

Футболистите на ФК Балкани се разходиха из улиците на Пловдив
Футболистите на ФК Балкани се разходиха из улиците на Пловдив

През изминалия сезон част от ФК Балкани беше футболистът Станислав Петков, който в кариерата си е играл за Ботев Пловдив. Част от треньорския щаб на косоварите беше и Радостин Александров, който работеше в екипа на Азрудин Валентич при "жълто-черните“.

Във вчерашния ден футболистите и треньорският щаб на ФК Балкани се разходиха из улиците на Пловдив и се насладиха на историята и красотата на хилядолетния ни град.

Двубоят между Ботев Пловдив и ФК Балкани ще бъде със свободен вход за зрителите и представителите на медиите.