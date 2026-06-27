Ботев Пловдив ще срещне ФК Балкани в третата си контрола от лятната подготовка. Двубоят е тази вечер от 20:00 часа на стадион "Христо Ботев“.

Отборът е базиран в Сухарека (Косово) и е основан през 1947 година. Клубът влиза в историята на местния футбол, след като през 2022 година става първият косовски клуб, достигнал до груповата фаза на европейските клубни турнири.

В последните години ФК Балкани е сред най-успешните клубове в Косово. Отборът е трикратен шампион на страната (2021/22, 2022/23 и 2023/24), носител на Купата на Косово през 2023/24 и победител в Суперкупата на Косово през 2022/23 и 2023/24.

През сезон 2025/26 отборът завършва на третото място в крайното класиране, само на точка зад втория ФК Малишева. С бронзовите медали ФК Балкани печели право на участие в Лигата на конференциите.

Футболистите на ФК Балкани се разходиха из улиците на Пловдив

През изминалия сезон част от ФК Балкани беше футболистът Станислав Петков, който в кариерата си е играл за Ботев Пловдив. Част от треньорския щаб на косоварите беше и Радостин Александров, който работеше в екипа на Азрудин Валентич при "жълто-черните“.

Във вчерашния ден футболистите и треньорският щаб на ФК Балкани се разходиха из улиците на Пловдив и се насладиха на историята и красотата на хилядолетния ни град.

Двубоят между Ботев Пловдив и ФК Балкани ще бъде със свободен вход за зрителите и представителите на медиите.