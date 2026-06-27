Ръководството на Спартак (Пловдив) започна селекцията за новия сезон в Трета лига - Югоизточна група. Синьо-белите привлякоха първите две нови попълнения, след като бе назначен и новият треньор Кириякос Георгиу. Това са Юлий Шекеров и Димитър Законов, похвалиха се от клуба.

Юлий Шекеров пристига от ОФК "Хасково“, където през есенния полусезон беше водещият реализатор на тима. Със своя голов нюх и силни изяви той се утвърди като един от най-опасните нападатели в първенството.

Нападателят Димитър Законов се присъединява към "гладиаторите“ с богат опит в българския футбол. Със своите качества, професионализъм и амбиция за развитие той ще допринесе за конкуренцията и стабилността в състава.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Димитър Законов е роден в Пловдив на 20 юни 1999 година и детско-юношеската си кариера прекарва в школите на Славия и Локомотив Пловдив. С черно-белите дебютира в професионалния футбол, а освен това е играл на високо ниво в отборите на Арда, Хебър и Монтана, както и Асеновец (Асеновград) и Дунав (Русе), когато "драконите" играеха все още в третото ниво на родния футбол.

"Ръководството, треньорският щаб и целият клуб пожелават на Юлий Шекеров и Димитър Законов здраве, успешен сезон, много силни мачове и победи с екипа на "Спартак“. Добре дошли в семейството на "Спартак Пловдив“ 1947, добавиха още от "синьо-белия" клуб.