Ботев (Пловдив) спечели трета поредна победа от началото на своята предсезонна подготовка. Жълто-черните се наложиха над косовския ФК Балкани с 2:0 в спаринг, който се игра на стадион "Христо Ботев".

Карлос Меоти (8) и Педро Игор (49) се разписаха за домакините.

В предишните две контроли, които се проведоха на базата в "Коматево", "канарите" победиха Спартак (Плевен) с 4:0 и Арда с 2:1.

Ботевистите откриха резултата в 8-ата минута след груба грешка в отбраната на гостите. Те сбъркаха при изнасянето на топката и тя им бе отнета близо на десния фланг, близо до тъчнилията. Последва подаване към Карлос Меоти, който шутира от около 15-16 метра в мрежата след недобра намеса на вратаря Голубович.

Четири минути след почивката Ботев удвои. Автор на попадението стана Педро Игор, който получи подаване зад гърба на централните бранители и от границата на малкия пеналт вкара с диагонален шут с десния крак за 2:0.

ГАЛЕРИЯ: Ботев - Балкани (Косово) 27/06/26 ‹ Виж всички 18 снимки ›

В 57-ата минута Балкани получи дузпа за игра с ръка на Уилямс. Вратарят на Ботев Даниел Наумов обаче улови удара от бялата точка на Толай.

В 64-ата минута Самуил Цонов овладя пред наказателното поле на гостите и отправи хубав шут по земя, но топката се отби в гредата.

Ботев започна мача в състав:

Даниел Наумов, Никола Илиев, Асен Чандъров, Карлос Алгара, Ауани, Брайън-Антъни Хайн, Маскоте, Карлос Меоти, Симеон Петров, Уилямс, Калу