Ботев (Пловдив) спечели трета поредна победа от началото на своята предсезонна подготовка. Жълто-черните се наложиха над косовския ФК Балкани с 2:0 в спаринг, който се игра на стадион "Христо Ботев".
Карлос Меоти (8) и Педро Игор (49) се разписаха за домакините.
В предишните две контроли, които се проведоха на базата в "Коматево", "канарите" победиха Спартак (Плевен) с 4:0 и Арда с 2:1.
Ботевистите откриха резултата в 8-ата минута след груба грешка в отбраната на гостите. Те сбъркаха при изнасянето на топката и тя им бе отнета близо на десния фланг, близо до тъчнилията. Последва подаване към Карлос Меоти, който шутира от около 15-16 метра в мрежата след недобра намеса на вратаря Голубович.
Четири минути след почивката Ботев удвои. Автор на попадението стана Педро Игор, който получи подаване зад гърба на централните бранители и от границата на малкия пеналт вкара с диагонален шут с десния крак за 2:0.
В 57-ата минута Балкани получи дузпа за игра с ръка на Уилямс. Вратарят на Ботев Даниел Наумов обаче улови удара от бялата точка на Толай.
В 64-ата минута Самуил Цонов овладя пред наказателното поле на гостите и отправи хубав шут по земя, но топката се отби в гредата.
Ботев започна мача в състав:
Даниел Наумов, Никола Илиев, Асен Чандъров, Карлос Алгара, Ауани, Брайън-Антъни Хайн, Маскоте, Карлос Меоти, Симеон Петров, Уилямс, Калу