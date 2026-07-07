След 7 години пауза ръководството на Ботев Пловдив) върна любима традиция на феновете. Става въпрос за официално представяне на отбора преди началото на новия сезон. "Жълто-черният" клуб ще направи това в неделя от 20,00 часа на стадион "Христо Ботев" срещу отбора на Берое.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че за последно Ботев представи пред феновете свой отбор на 6 юли 2019 година в "Коматево" с контролата срещу Локомотив София, завършила 0:0. Тогава начело на "канарите" е Желко Петрович.

Сега от клуба публикуваха чрез официалните платформи архивни кадри от представянето на отбора на стадион "Пловдив" през 2012 година и написаха следното:

Официалното представяне на отбора е една от най-обичаните традиции за "жълто-черната“ публика. За първи път след завръщането на отбора на реновирания стадион "Христо Ботев“ привържениците ще имат възможност да приветстват с аплодисменти всеки един от футболистите на представителния тим.

През годините представянето на "канарчетата“ се превърна в специален момент за всички ботевисти, като се провеждаше на различни места под тепетата. В паметта на феновете остават емблематични контроли на "Колежа“ и клубната база, както и представянето пред хиляди пловдивчани на стадион "Пловдив“ през 2012 година.

В неделя, малко след 20:00 часа, ще посрещнем заедно Тодор Неделев, Георги Миланов, техните съотборници и треньорския щаб на представителния отбор. От 20:30 часа ще започне контролата срещу Берое Стара Загора - исторически съперник, който полага усилия да съхрани своите традиции и да се завърне към успехите, с които е оставил своя отпечатък в българския футбол.