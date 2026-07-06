Детско-юношеската школа на "Марица“ (Пловдив) изпраща най-силния си сезон от десетилетия. "Жълто-сините“ постепенно възвръщат славата си на водеща футболна школа. През изминалия сезон всички отбори от школата, с изключение на един, завършиха в топ 3 на първенствата в своите възрастови групи! Единственият, който не успя да влезе в тройката, пък завърши сред най-добрите 5, но при по-големите.

Представяме ви обзора, който от "жълто-синия" клуб направиха за представянето на своите таланти:

"Марица“ II – III място в "А“ ОФГ – Пловдив

Юношите се представиха изключително силно и изненадаха всички, като завършиха на първо място в редовния сезон в "А“ ОФГ – първа група, а след разделянето на отборите, тимът завърши на трето място в първата шестица. Освен силни игри, момчетата на Димчо Беляков, показаха и зрялост, а опитът, който трупаха си личеше във всеки следващ мач.

"Марица“ III – IV място в "Б“ ОФГ – запад

Съставеният от юноши от набор 2009 и често допълван от състезатели от набори 2010 и 2011 се представи много добре в "Б“ ОФГ – запад. Тимът щеше да завърши трети, но заради различни проблеми не изигра последните два домакински мача, което ги остави на четвърто място в крайното класиране.

U19 (2007/2008) – II място в Зонална група U19

Силен сезон за състава на Димчо Беляков, който отстъпи единствено на първенеца "Берое“. Натовареността на състезателите, които участваха и в мъжката "А“ ОФГ се отрази в някои двубои и в крайна сметка маричани завършиха втори, като изиграха запомнящи се мачове.

U17 (2009) – II място в Зонална група U19

Само точка раздели тима на Абип Конедарев от първото място. Макар да превъзхождаха своя конкурент, побеждавайки го и в двата мача, съставът допусна грешка при едно от гостуванията си и остана втори. Маричани обаче доминираха сред преките си съперници, което е по-важно. Доста от момчетата участваха и в тима, който се състезаваше в мъжката "Б“ ОФГ.

U16 (2010) – V място в Областна група U17

Отборът на Веселин Марчев, на който мнозина даваха малки шансове за добро класиране сред по-големите, в същност се представи доста добре, завършвайки пети. Те имаха отлични шансове за третото място, но в крайна сметка по-важното бе възходящата линия на резултатите и на качеството на играта, която отбора показа.

U15 (2011) – I място в Областна група U15

Шампионски сезон за момчетата на Абип Конедарев! Силната игра и повишаването на оборотите в точните моменти от кампанията донесоха заслужена титла на тима. Маричани допуснаха само една загуба и имат почти двойно повече отбелязани голове от втория в класирането. "Жълто-сините“ от набор 2011 бяха подценявани преди време, но усилията на децата и треньора бяха възнаградени и те стигнаха до така чаканата титла.

U14 (2012) – II място в Зонална група U14; ½ финал за Купата на БФС

Изключително силен сезон за момчетата на Красимир Иванов. В една много силна група те стигнаха до второто място, като отстъпиха само с точка на първенеца "Локомотив“, като изиграха много наброй запомнящи се мачове. Освен това маричани достигнаха до полуфиналите в турнира за националната Купа, която има статут на републиканско първенство. И като за финал на отличния сезон съставът се пребори за място в Елитната юношеска група U15 в решаващ бараж. Именно този мач сложи окончателен край на сезона за школата на "Марица“.

Така сезон 2025/2026 бе най-добрият от доста години насам за ДЮШ на "Марица“. Сезон, през който бяха сбъднати много, много момчешки мечти. Ясно се вижда, че упоритата работа на треньорите с талантите от школата започва да дава резултати. За клуба приоритет остава именно развитието на децата и юношите, а работата на треньорския екип и на ръководството в тази насока е непрестанна. Предстоящият сезон ще бъде още по-труден за бъдещите "жълто-сини“ надежди, както и за техните треньори, но новите предизвикателства са и нови възможности за всички тях.