След великолепната си победа над Якуб Меншик Григор Димитров продължава участието си в третия от турнирите на Големия шлем с мач срещу 51 в света Матео Беретини от Италия. Българинът се завръща на централния корт на All England Tennis & Croquet Club за първи път след злополучния си мач срещу Яник Синер през миналата година. Тогава Григор поведе с 2:0 сета в мач от четвъртия кръг, но при 2:2 в третия скъса гръдния си мускул и беше принуден да се откаже.

Беретини, финалист от 2021 г., достигна до мача с Григор след трудна победа над швейцарската легенда в Стан Вавринка в последния му мач на Уимбълдън. Двубоят продължи четири часа и 15 минути и всеки от сетовете завърши с тайбрек. Във втория кръг италианецът спечели също в четири сета двубоя сис младата френска звезда Артюр Фис. Матео се намира в добра форма, въпреки контузията, която получи по време на четвъртфинала на Ролан Гарос срещу сънародника си Матео Арналди.

Мачът между двамата е трети на централния корт на Уимбълдън и ще бъде показан пряко в ефира на Евроспорт2 и НВО Мах около 19:30 часа с коментара на Никола Ибришимов. Преди двубоя на Димитров и Беретини в програмата, която започва в 15:30, има два мача от турнира при жените. В първия шампионката от миналата година Ига Швьонтек среща Александра Еала, а след това играят Аманда Анисимова и Мадисън Кийс.

Това е третият мач между Григор Димитров и Матео Беретини и първи на трева, като досега двамата си размениха по една победа. Двата мача на Григор на Уимбълдън досега - 3:0 срещу Дейн Суини в първия кръг и с 3:1 над Якуб Меншик във втория, са достъпни в архив в НВО Мах