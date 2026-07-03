Григор Димитров надделя над поставения под номер 15 в схемата Якуб Меншик със 7:6(5), 4:6, 7:5, 6:3 и се класира за третия кръг на турнира по тенис "Уимбълдън". Там българинът ще срещне италианеца Матео Беретини, който по-рано се наложи с 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 срещу 20-ия в схемата Артюр Филс. Успехът дойде след 3 часа и 20 минути пред бурните овации на втория по големина корт в “Ол Ингланд клъб" и след трудно възстановяване след тежката контузия, която Димитров получи преди година точно на "Уимбълдън" срещу Яник Синер.

След края на двубоя срещу Меншик, първата ни ракета не скри вълнението си и сподели колко значимо е за него завръщането на най-престижния тенис турнир след поредица от трудни изпитания.

След първия кръг бях толкова емоционален. Днес излязох и усетих различен вид емоция. Има още повече емоции. Честно казано, нямам какво толкова да кажа, освен че съм толкова щастлив да се завърна и просто да играя тенис пред вас. Това е. Просто съм много емоционален и донякъде претоварен в момента. Трябва да се събера, сподели откровено българският тенисист пред публиката.

"Беше страхотен мач днес. Всичко, което исках да направя, беше да изляза и да се боря. Това беше целта ми. Не мислех за победа или загуба. Дори не мислех за тялото си до такава степен. Вие много помогнахте. Атмосферата беше зрелищна, както винаги. Чувствам се толкова обичан. Толкова подкрепян“, допълни той.