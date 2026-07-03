Испания се класира за осминафиналите на Световното първенство, след като победи Австрия с убедителното 3:0 в двубой от 1/16-финалите.

Испанците поведоха в 36-ата минута чрез Микел Оярсабал, след като малко по-рано гол на Марк Кукурея беше отменен за нарушение в атака. До почивката Ламин Ямал и Алекс Баена пропуснаха да увеличат аванса, а Баена уцели и гредата.

Австрия опита да отвърне след почивката, но Испания нанесе втория си удар в 66-ата минута. Алекс Баена центрира отлично към Педро Поро, който отблизо покачи на 2:0.

Крайният резултат оформи Оярсабал в 89-ата минута, след като получи подаване от Кукурея и с удар по земя реализира второто си попадение в мача.

В осминафиналите Испания ще се изправи срещу победителя от двубоя между Португалия и Хърватия.