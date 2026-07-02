С 10 души, но с безусловно надмощие САЩ изпратиха вкъщи отбора на Босна и Херцеговина.

Още в началото на двубоя играчите на САЩ показаха, че ще търсят предимството на всяка цена. Те бяха по-атакуващият отбор, като търсеха възможности да застрашат вратата на Никола Васил. Босненците, от своя страна, опитваха контраатаки при грешка на съперника си.

Трибуните на Бей Ериа в Сан Франциско избухнаха в 32-та минута, когато Фоларин Балогън заби топката в мрежата на Босна и Херцеговина, но радостта беше кратка, тъй като имаше сигнал за засада.

Пресата на САЩ продължи и играта се водеше почти изцяло в полето на гостите и това доведе до логичния резултат. В 45-та минута отново Фоларин Балогън изправи публиката на крака, като след атака през центъра на терена забоде топката във вратата на Никола Васил за 1:0.

В 8-та минута на даденото от съдията продължение отново Балогън разтресе от упор напречната греда. При този резултат двата отбора се оттеглиха за кратка почивка.

През второто полувреме САЩ отпуснаха хватката, въпреки че използваха всяка възможност да атакуват противника. Шокът за тях дойде в 64-та минута, когато голмайсторът Балогън видя червения картон, след като съдията преразгледа ситуация чрез VAR с негово участие. Това даде надежда на босненците и те започнаха да атакуват по-смело.

Дори с човек по-малко футболистите на САЩ стигнаха до голово положение в 79-та минута, но попадението на Пулишич беше отменено заради засада.

В 82-та минута, обаче, Малик Тилман разби надеждите на Босна и Херцеговина като вкара втори гол след изпълнение на пряк свободен удар.

Така САЩ продължават към осминафинала, където ще срещнат отбора на Белгия.