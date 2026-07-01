"1 юли - дата, която завинаги ще остане в историята на Локомотив! Успех над ЦСКА във финала за Купата донесе нов трофей във витрината на "черно-белите"! Това се случи преди точно шест години на стадион "Васил Левски" в София.

В този ден капитанът Димитър Илиев имаше честта първи да вдигне Купата на България и да даде тон на празненствата!

Вчера той сложи край на своята футболна кариера, но спомените и наследството, които оставя, ще живеят вечно!", написаха от футболен клуб Локомотив Пловдив в официалната си фейсбук страница по повод днешния ден.