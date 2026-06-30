а втори път на това първенство сочен за фаворит отбор изненадващо си отива след изпълнение на дузпи. Мароко отстрани Нидерландия с 4:3 (при 1:1) в редовното време.

С нулево равенство завърши първото полувреме на двубоя за място на осминафиналите между Нидерландия и Мароко. Срещата започна сравнително спокойно, като двата отбора търсеха път към противниковата врата. На два пъти мароканците пробваха своя късмет. В 20-та минута Нийл Ел Айнауи скочи най-високо след изпълнение на корнер, но ударът му с глава беше спасен от Вербруген. Минута по-късно нидерландският вратар се прояви отново, като отрази шут на Ашраф Хакими.

Мики ван де Вен пробва рефлексите на мароканския вратар в 44-та минута, но топката профуча далеч над напречната греда.

Второто полувреме започна малко по-динамично, като отборът на Мароко опита да приложи натиск в половината на Нидерландия. В 52-та минута Ашраф Хакими беше изведен с хубав пас в наказателното поле, но ударът му срещна гредата.

Изненадващо, обаче, в 72-та минута Коди Гакпо направи безпомощен вратаря на Мароко за 1:0. Футболистът преживя изключително емоционално попадението, което идва броени дни след личната му трагедия – загубата на бебе преди раждането от приятелката му Ноа ван дер Бей.

Нидерландците пазеха резултата, но в първата минута от добавеното към редовните 90 минути време Иса Диоп ги попари, след като с глава заби топката в горния десен ъгъл за 1:1.

Продълженията преминаха без отбелязан гол и така се стигна до дузпи.

Драмата, която липсваше по време на мача, се яви при изпълнението на 11-метровите удари. След първия гол за Нидерландия, последва горна греда от Нийл Ел Айнауи за Мароко, а след него и Джъстин Клуйверт успя да удари страничната греда.

Изненадите не свършиха до тук. Куинтън Тимбър не улучи вратата и отдалечи нидерландците от успеха. За тяхно щастие Ашраф Хакими също опита да отнесе страничната греда и не отбеляза.

Вратарят на Мароко, обаче, Боно, успя да спаси удара на Съмървил и това даде победата за Мароко, след като Исмаел Сайбари вкара последната дузпа.

Така с резултат 3:4 след дузпи мароканците отиват на осминафинал, където ще се срещнат с тима на единия от домакините на шампионата – Канада.