Конго обърна Узбекистан с 3:1 в последния си мач от група "K" на Световното първенство и си осигури място в елиминационната фаза като един от най-добрите трети отбори.

На 1/16-финалите африканският тим ще се изправи срещу Англия.

Узбекистан започна по-силно и още в началото Достонбек Хамданов тества вратаря на Конго с опасен удар. Малко по-късно Елдор Шомуродов прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада.

Конго също имаше отменен гол в първата част, след като ВАР отсъди нарушение в атака при попадението на Натанаел Мбуку.

След почивката африканците наложиха превъзходството си. В 66-ата минута Абдукодир Хусанов извърши нарушение в наказателното поле, а Йоан Уиса бе точен от дузпа за изравняването.

Само десет минути по-късно Мешак Елия стреля, топката се отклони във Фистън Майеле и влезе във вратата за пълния обрат - 2:1.

В края именно комбинацията между Елия и Уиса оформи крайния резултат, след като нападателят реализира втория си гол в мача с прецизен удар в долния десен ъгъл за крайното 3:1.