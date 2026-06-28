Колумбия и Португалия приключиха 0:0 в последен мач за двете селекции от група "К". Той бе на стадион "Хард Рок" в Маями, Флорида.

През целия двубой европейските шампиони от 2016-а изпитваха огромни трудности да стигат до подстъпите на противниковата врата, а ударите им бяха епизодични. Изстрелите им в очертанията бяха ограничени едва до два срещу 6 за южноамериканците.

Колумбия: Камило Варгас, Джон Лусуми, Сантиаго Ариас, Густаво Пуерта, Дейвер Мачадо, Давинсон Санчес, Хамес Родригес, Джон Ариас, Джеферсон Лерма, Луис Диас, Джон Кордоба

Португалия: Диого Коща, Жоао Кансело, Ренато Вейга, Рубен Диаш, Нуно Мендеш, Бруно Фернандеш, Рубен Невеш, Витиня, Жоао Феликс, Педро Нето, Кристиано Роналдо

На 1/16-финалите Колумбия ще срещне Гана, а Португалия отива в другия поток, където ще премери сили с Хърватия. Евентуален 1/8-финал е възможен срещу Испания.