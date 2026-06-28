Колумбия и Португалия приключиха 0:0 в последен мач за двете селекции от група "К". Той бе на стадион "Хард Рок" в Маями, Флорида.

През целия двубой европейските шампиони от 2016-а изпитваха огромни трудности да стигат до подстъпите на противниковата врата, а ударите им бяха епизодични. Изстрелите им в очертанията бяха ограничени едва до два срещу 6 за южноамериканците.

КолумбияКамило Варгас, Джон Лусуми, Сантиаго Ариас, Густаво Пуерта, Дейвер Мачадо, Давинсон Санчес, Хамес Родригес, Джон Ариас, Джеферсон Лерма, Луис Диас, Джон Кордоба

ПортугалияДиого Коща, Жоао Кансело, Ренато Вейга, Рубен Диаш, Нуно Мендеш, Бруно Фернандеш, Рубен Невеш, Витиня, Жоао Феликс, Педро Нето, Кристиано Роналдо

На 1/16-финалите Колумбия ще срещне Гана, а Португалия отива в другия поток, където ще премери сили с Хърватия. Евентуален 1/8-финал е възможен срещу Испания.