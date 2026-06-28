Англия надигра Панама с 2:0 в последна среща в група "L" на Мондиал 2026. Тя бе на стадион "Метлайф" в Ню Йорк.

Джуд Белингам откри в 62-ата минута след пас от Букайо Сака. Хари Кейн оформи крайния резултат в 67-ата минута с глава, а последното докосване дойде от Белингам. С попадението си нападателят на Байерн Мюнхен събра 11 гола на Световни първенства - повече от всеки друг англичанин на Мондиали, включително Гари Линекер.

Панама: Орландо Москера, Хосе Кордоба, Фидел Ескобар, Карлос Харви, Андрес Андраде, Амир Мурийо, Хорхе Гутиерес, Кристиан Мартинес, Хосе Родригес, Едгар Барсенас (К), Томас Родригес

Англия: Джордан Пикфорд, Езри Конса, Джаред Куанса, Нико О'Райли, Марк Гехи, Елиът Андерсън, Морган Роджърс, Джуд Белингам, Хари Кейн (К), Букайо Сака, Маркъс Рашфорд

Англичаните ще имат африкански противник на 1/16-финалите, най-вероятно Сенегал, след като приключват групата начело със 7 точки. Панама остава последен без нито една.